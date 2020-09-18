Футбольные ворота упали на мужчину во время урагана в Москве
Катерина Медведева
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Из-за порыва ветра на стадионе «Крылья советов» упали футбольные ворота на 33-летнего мужчину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
По предварительным данный, пострадавший получил перелом позвоночника, он был госпитализирован. Состояние мужчины оценивается как средней тяжести.
Ранее сообщалось, что в Москве за прошедший день выпало до 70% месячной нормы осадков.
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