Футбольные ворота упали на мужчину во время урагана в Москве

Из-за порыва ветра на стадионе «Крылья советов» упали футбольные ворота на 33-летнего мужчину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По предварительным данный, пострадавший получил перелом позвоночника, он был госпитализирован. Состояние мужчины оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Москве за прошедший день выпало до 70% месячной нормы осадков.

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