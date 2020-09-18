В Москве за день выпало до 70% месячной нормы осадков

В столице из-за дождей за прошедший день выпало до 45 мм осадков, передает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

«В некоторых районах города выпало до 70% месячной нормы, которая в сентябре составляет 65 мм», — рассказали синоптики.

По данным метеобюро, скорость ветра во время урагана достигала 21-22 м/с.

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