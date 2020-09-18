Число пострадавших из-за непогоды в Подмосковье выросло до пяти человек

В Подмосковье из-за непогоды попадали 112 деревьев, пострадали пять человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС РФ.

Также в области оказались повреждены 23 автомобиля, свет отключали в 65 населенных пунктах. Без электричества отстались 1 230 домов, где проживают 2 523 человека, в том числе 286 детей.

По состоянию на 08.00 мск все населенные пункты были вновь подключены к свету «по штатной схеме».

Ранее сообщалось о трех пострадавших из-за непогоды в Подмосковье.

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