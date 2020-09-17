Названа причина взрыва в киевском ресторане
Карина Казанцева
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В киевском ресторане взорвались бытовые газовые баллончики, рассказала пресс-секретарь ГосЧС Киева Светлана Водолага. Об этом пишет «112.ua».
«На кухне заведения общественного питания произошел взрыв четырех баллончиков, я хочу подчеркнуть, баллончиков, емкостью по 0,75 мл», — сказала Водолага.
Она уточнила, что пострадали три работника кухни, находившиеся рядом. Двоих из них госпитализировали с ожогами.
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