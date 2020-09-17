В Подмосковье из-за непогоды без света остались 2,5 тысячи человек

Больше 2,5 тыс. человек остались без света в 65 поселениях из-за дождя и ветра, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В результате сильного дождя с ветром в 65 населенных пунктах Московской области, где в 1 230 домах проживают 2 523 человека, нет электричества», — сказал источник.

Также сообщается, что сильный ветер повалил 110 деревьев, из-за чего повреждены больше двух десятков машин.

Гроза, ливень, град и ветер сохранятся в Москве и области до конца суток.

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