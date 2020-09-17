Источник: в Подмосковье число пострадавших из-за непогоды выросло до пяти
Карина Казанцева
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В Подмосковье число пострадавших из-за упавших деревьев выросло до пяти, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В Лыткарино на Октябрьской улице ветки с деревьев нанесли травмы двоим людям. Пострадавшие госпитализированы», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось о трех пострадавших. Также упавшие деревья повредили 17 машин.
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