На мывших обувь в источнике в Калининграде завели дело об оскорблении чувств верующих

В отношении двух военнослужащих, мывших обувь в источнике возле часовни кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«306-м военным следственным отделом по материалам УМВД по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»)», — говорится в сообщении.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором несколько уроженцев Чечни со смехом помыли ботинки в источнике со святой водой при православном храме в Калининграде.

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