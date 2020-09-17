В Москве отопительный сезон начнется раньше, чем обычно

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что отопление в городе включится раньше, чем обычно, чтобы москвичи меньше простужались. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включаться раньше для того, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями», — сказал Собянин.

В общей сложности с начала пандемии в российской столице выздоровели 234 029 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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