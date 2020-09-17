В калининградской часовне демонтировали краны, где молодые люди помыли обувь

В калининградской православной часовне демонтировали краны с водой, где ранее неизвестные молодые люди помыли обувь. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на пресс-секретаря Калининградской епархии Серафиму Ерохову.

По словам секретаря, демонтаж вовсе не связан с инцидентом, это было сделано для того, чтобы прихожанам было удобнее наклоняться к источнику.

«Чаша, куда вода попадает, находится низко, и было принято решение поднять ее повыше», — сказала Ерохова.

Она также отметила, что полиция продолжает проверку по факту инцидента с мытьем ног в чаше источника.

Ранее в сети появилось видео, на котором несколько молодых людей со смехом помыли ботинки в «Живоносном источнике» в православной часовне в честь иконы Божьей матери в Калининграде. Изначально предполагалось, что они являются уроженцами Чечни. Однако депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев позже заявил, чеченцев на этом видео не было.

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