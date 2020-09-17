Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Милан Зарафи
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Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске.

В Instagram они опубликовали видео, на котором, по их словам, спустя час после известия об ухудшении состояния Навального, осматривается номер и изымаются все предметы, с которыми он мог контактировать.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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