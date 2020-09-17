Врачи вылечили еще 1323 пациента от коронавируса в Москве
Анна Светлова
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Московские врачи вылечили еще 1 323 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.
В общей сложности с начала пандемии в российской столице выздоровели 234 029 человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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