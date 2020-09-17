Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области
Дарья Тарасенко
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Вертолет Ми-8 аварийно приземлился в Омсукчанском районе Магаданской области. Об этом рассказали ТАССв Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Предполагается, что вертолет принадлежал компании «Дальнереченск Авиа».
«Район и информация о пострадавших пока уточняются», — сообщили в ЕДДС.
В аэропорту отказались от комментариев, сказав, что данные об аварийной посадке Ми-8 проверяются.
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