Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержано и отменено более 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

По состоянию на 0.20 мск, в Домодедово задержан один рейс и отменено — 14. В свою очередь, во Внуково два вылета задержано и три — отменено.

В это же время в Шереметьево задержан один рейс и два рейса отменено.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

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