В Уфе врачи пришили мужчине отрезанную косилкой стопу

В Уфе врачи провели успешную операцию и пришили мужчине частично отрезанную косилкой стопу, написал министр здравоохранения региона Максим Забелин в Instagram.

«Около полудня, работая в поле, пострадавший получил производственную травму острым предметом, а именно косилкой», — написал Забелин.

Санитарная авиация доставила мужчину с диагнозом «частичная травматическая ампутация правой стопы» в городскую клиническую больницу №21 города Уфы. До прибытия врачей пострадавший потерял около литра крови.

Как отметил министр, в больнице врачи провели экстренную операцию. Послеоперационный период проходит с положительной динамикой, травмированная конечность прижилась и срастается.