Генсек ООН предупредил, что вспышка COVID-19 выходит из-под контроля

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что вспышка нового типа коронавируса COVID-19 выходит из-под контроля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также назвал пандемию коронавируса кризисом, который «не похож ни на один из кризисов в нашей жизни». Генсек добавил, что вакцина от COVID-19 не устранит кризис, который спровоцировала пандемия.

По его словам, это оказало влияние на предстоящую сессию ГА ООН, которая также будет отличаться от других.

«Между тем, вспышка выходит из-под контроля. Вирус - это угроза номер один глобальной безопасности в современном мире», — подчеркнул Гуттериш.

Генсек ООН отметил, что мир приближается к отметке в 1 млн летальных исходов в результате заболевания COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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