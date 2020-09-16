Глава центра мусульман извинился за помывших обувь в храмовом источнике в Калининграде
Глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов прокомментировал видео, на котором уроженцы Дагестана моют обувь в храмовом источнике. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении на YouTube.
Он опроверг слухи о том, что молодые люди на видео являются чеченцами.
«Мы приносим свои извинения, чтобы впредь такого не совершалось», — сказал Кадимагомедов.
Другой участник обращения, председатель Совета национально-культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов, назвал произошедшее «очень нелицеприятным моментом», который произошел по причине невежества.
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором несколько уроженцев Чечни со смехом помыли ботинки в источнике со святой водой при православном храме в Калининграде.
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