Адвокат рассказал, что Тесака принуждали к даче показаний

Адвокат найденного мертвым националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак Владимир Краснов заявил, что его подзащитного принудили к даче показаний по новому делу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что во время последнего общения с Тесаком в июле защите было известно об оказываемом на него давлении «с целью получения чистосердечного признания».

«Он (признания. — «Газеты.Ru») не делал. Мы говорили ему не переживать, говорили, что сможем доказать, что он не причастен к преступлению, которое на него хотят повесить», — уточнил Краснов.

При этом он подчеркнул, что Марцинкевич находился в подавленном состоянии из-за происходящего.

Адвокат добавил, что его коллеги видели признания Тесака, которые были «выбиты у него под пытками и избиениями».

Ранее Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере.

27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным, в том числе, в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.

Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

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