В отделении полиции Москвы умер задержанный

Задержанный за нарушение общественного порядка мужчина умер в отделении полиции Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

По данным ведомства, 15 сентября мужчина бегал по территории промзоны на Проектируемом проезде, бил автомобили и хулиганил. Предполагается, что он мог принять перед этим наркотики.

Прибывшие на место полицейские оценили его поведение как агрессивное, в связи с чем он был задержан.

Правонарушителя поместили в специальное помещение для задержанных лиц (СПЗЛ), там он продолжал вести себя неадекватно, катался по полу, размахивая руками, вызвали скорую помощь. Спустя примерно 20 минут полицейский обнаружил, что мужчина умер. Повторно были вызваны медики, которые констатировали смерть задержанного.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. По предварительным данным, мужчина умер от отрыва тромба.