Число заражений коронавирусом в Индии превысило 5 млн

За прошедшие сутки коронавирусом в Индии заразились более 90 тыс. человек, общее число заболевших превысило 5 млн. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Так, по информации специалистов, с начала пандемии в республике заболевание было подтверждено у 5 020 359 жителей.

Жертвами инфекции к настоящему времени стали 82 066 пациентов, в том числе 1 290 — за последние сутки.

Отмечается, что Индия остается мировым лидером по приросту новых случаев COVID-19 и занимает второе место после США по общему числу заболевших.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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