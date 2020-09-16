В Ирландии отменили режим самоизоляции для членов правительства

Медики не выявили у главы Минздрава Ирландии Стивена Доннелли коронавирус нового типа, после чего власти страны решили отменить режим самоизоляции для других членов кабмина. Об этом сообщает телеканал RTE News.

Как рассказал Доннели, его тест на COVID-19 оказался отрицательным.

Отмечается, что теперь у министров отсутствует необходимость ограничивать свои передвижения.

Ранее у Доннелли из-за плохого самочувствия взяли тест на коронавирусную инфекцию, а весь кабмин Ирландии отправили на самоизоляцию.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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