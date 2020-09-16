Почти 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

В аэропортах Москвы отменили и задержали 27 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 1.27 мск, во Внуково отменено девять вылетов, а три — задержано.

При этом в Домодедово отменено 12 рейсов, а два — задержано.

Однако в Шереметьево задержан лишь один вылет.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и сентябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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