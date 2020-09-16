Зеленский поручил создать на Украине центр для производства вакцин

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания по вопросам развития системы биологической безопасности страны поручил создать центр по координации сотрудничества между научно-исследовательскими и производственными учреждениями для обеспечения украинцев отечественными вакцинами, передает пресс-служба его офиса.

«В перспективе это позволит преодолеть зависимость государства от импорта вакцин и иммунобиологических препаратов, а также противодействовать негативному влиянию биологических факторов и биоугрозам для государства», — указывается в сообщении.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к массовому производству вакцины от коронавируса нового типа, после того как ее создадут.

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