Болгария перечислила «вторые имена» подозреваемых в покушении россиян

Болгарская прокуратура назвала имена россиян, которые обвиняются в покушении на убийство нескольких граждан республики в 2015 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Трое российских граждан были объявлены Интерполом в международный розыск. Было установлено, что подозреваемые использовали другие имена для передвижения. Согласно данным прокуратуры, подозреваемый Георгий Горшков называл себя Егором Гордиенко, Сергей Павлов — Сергеем Лютенко, а Сергей Федотов — Денисом Сергеевым. При этом в Болгарии полагают, что им удалось собрать доказательства преступной деятельности подозреваемых.

Ранее в апреле 2015 года было совершено покушение на болгарского бизнесмена, его сына, а также топ-менеджера оружейной компании. Их якобы пытались отравить неизвестным веществом.