В Ярославле ищут убийцу двух несовершеннолетних девочек

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за убийства двух несовершеннолетних девочек, тела которых были обнаружены в городе Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление СК по региону.

«15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 г.р. с признаками насильственной смерти», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители разыскивают предполагаемого убийцу. Его личность в настоящее время не раскрывается.

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