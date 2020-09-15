Мясников призвал Навального предотвратить антироссийские санкции

Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram обратился к Алексею Навальному, призвав предотвратить антироссийские санкции.

«Алексей, поступи честно, поступи наперекор своим советчикам! Дай своё согласие на предоставление нам своей медицинской информации, это будет лучше и для Германии и для нас и в итоге и для тебя», — написал Мясников.

Врач отметил, что таким образо Навальный мог бы остановить нагнетение обстановки и предотвратить «несправедливые санкции против своей страны».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили об отравлении Навального веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств пока не предоставили.

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