Митрополит Иларион переболел коронавирусом

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион переболел коронавирусом и вакцинировался против COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель РПЦ отметил, что уже получил первую дозу вакцины, а вторая ему может не понадобиться, так как в его крови выявили достаточное количество антител, «что стало следствием перенесенного еще в мае воспаления легких».

«Тогда один священник нашего храма заразился коронавирусом, одновременно с ним заразился и я», — сказал митрополит.

Он отметил, что болел три недели в сравнительно легкой форме и находился в самоизоляции.

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