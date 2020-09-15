Навальный выложил первое фото из больницы
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Алексей Навальный опубликовал первое фото из берлинской больницы в своем Instagram.
«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам», — написал он.
На фотографии Навальный сидит на больничной койке, рядом с ним жена, сын и дочь.
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