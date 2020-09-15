Очередной пожар произошел в центре Бейрута
В сети появилось видео пожара, который произошел в строящемся торговом комплексе в центре Бейрута. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что это здание создается по проекту известного архитектора Захи Хадид.
Как уточняется, возгорание уже ликвидировано. Данные о пострадавших пока не приводятся.
Ранее сильный пожар возник в порту Бейрута, на месте одного из ангаров на территории Duty Free.
4 августа в ливанской столице произошел мощный взрыв. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали почти 200 человек, свыше 5 тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.
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