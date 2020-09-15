Пенсионер из Дагестана сбросил почти 10 кг за 5 часов

Российский пенсионер попал в книгу рекордов России, сбросив 9,3 кг за пятичасовую пробежку. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

66-летний Багама Айбогов установил рекорд на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале.

По данным агентства, на протяжении всего забега за состоянием мужчины следили медики, но спортсмен чувствовал себя хорошо.

Айбогов признался, что решил установить рекорд, чтобы показать лентяям, что можно сделать со своим телом за несколько часов.

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