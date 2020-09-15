В Индонезии главарей преступных группировок привлекут к борьбе с коронавирусом

Правоохранительные органы Индонезии намерены привлечь главарей крупных преступных группировок для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Jakarta Post

По данным издания, заместитель руководителя национальной полиции Гатот Прамоно представил соответствующий план в парламенте страны.

Речь не идет о том, чтобы нанимать главарей преступных группировок на службу, уточнил Прамоно. Он объяснил, что рынки и парковки контролируют мафиозные структуры, которые могли бы там также обеспечить соблюдение определенных правил по предотвращению распространения COVID-19. При этом полицейские и военные будут следить, чтобы члены преступных группировок не нарушали права человека.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 29 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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