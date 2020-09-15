Диетолог рассказала о правильном завтраке для школьников

Диетолог Марина Макиша рассказала о полезном завтраке для школьника. Ее слова передает телеканал «Звезда».

По словам диетолога, в школьном питании наблюдается «перебор в сторону углеводов», поэтому первый прием пищи должен содержать белок, необходимый для роста. Это может быть котлета или сэндвич с кусочком сыра и красной рыбой.

Также для завтрака подойдут молочные или кисломолочные продукты без сахара, которые являются источником кальция. При отсутствии противопоказаний Макиша советует кормить школьников с утра творогом, йогуртом или запеканкой.

Специалист советует отказаться от каши быстрого приготовления, которая почти не содержат полезных веществ и является «пустыми калориями», а также от пакетированных соков, которые могут привести к диабету.

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