Госдеп снял рекомендацию для граждан США не посещать Китай из-за пандемии

Госдепартамент США пересмотрел рекомендацию для американских граждан не посещать Китай, которая ранее была введена из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе отметили, что уровень предупреждения был понижен с четвертого, который рекомендует не посещать КНР, до третьего. Американцам теперь рекомендовано пересмотреть планы посещения.

Как отметили в ведомстве, в Китае восстановлена работа большинства предприятий, в том числе детских садов и школ.

«Сообщается также и о других улучшениях условий», — указывается в заявлении.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

В мире число зараженных превысило 29 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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