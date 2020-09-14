Госдеп снял рекомендацию для граждан США не посещать Китай из-за пандемии
Госдепартамент США пересмотрел рекомендацию для американских граждан не посещать Китай, которая ранее была введена из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства.
В Госдепе отметили, что уровень предупреждения был понижен с четвертого, который рекомендует не посещать КНР, до третьего. Американцам теперь рекомендовано пересмотреть планы посещения.
Как отметили в ведомстве, в Китае восстановлена работа большинства предприятий, в том числе детских садов и школ.
«Сообщается также и о других улучшениях условий», — указывается в заявлении.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.
В мире число зараженных превысило 29 млн, умерли больше 900 тысяч человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболеваемости COVID-19 в мире
— ВОЗ: ситуация с COVID-19 в Европе усложнится в октябре и ноябре