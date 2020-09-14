В Сургуте нетрезвый дед угрожал выбросить внука с пятого этажа

В Сургуте полицейские спасли двухлетнего мальчика, после того как его пьяный дедушка угрожал выбросить внука с пятого этажа. Об этом сообщает сайт «МВД Медиа» со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирину Волк.

Как стало известно, инцидент случился в доме №2 по улице Кукуевицкого. Жители заметили, что в окне пятого этажа нетрезвый мужчина держит за ноги ребенка и угрожает кинуть его вниз. Один из очевидцев увидел экипаж патрульно-постовой службы, догнал его на своем автомобиле и сообщил о произошедшем.

По словам представителя ведомства, младший сержант полиции Родион Чумак и прапорщик полиции Евгений Литвинов сразу же связались с дежурной частью, передав полученную информацию, после чего направились к месту происшествия.

«Поднявшись на пятый этаж, полицейские взломали дверь квартиры и вошли внутрь. Испуганного двухлетнего мальчика они обнаружили в одной из комнат под сушилкой для белья. На месте происшествия задержан дедушка ребенка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции передали малыша работникам скорой медицинской помощи», — рассказала Волк.

Как было установлено, что отец в момент инцидента был на работе, а мать ушла в магазин, оставив ребенка под присмотром деда.

В настоящее время правоохранительные органы осуществляют проверку данного инцидента.

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