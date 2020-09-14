Помывших обувь в храмовом источнике уроженцев Чечни заставят извиниться

В Союзе чеченской молодежи заверили, что всех кто мыл обувь в храмовом источнике в Калининграде извинятся. Об этом председатель организации Рустам Тапаев рассказал изданию «Подъем».

Он отметил, что такое поведение непозволительно по отношению к православным, к мусульманам или к кому-либо то ни было вообще. По словам главы союза, к объекту религиозного значения всегда следует «относиться аккуратно и осторожно».

«Мы обязательно разберемся в этом случае, и я уверен, что больше такого не повторится. Это действительно очень неприятно. Мы узнаем, кто там остальные участники были. Я уверен, что ребята извинятся. Я думаю, что они это сделали несознательно. Поэтому извиниться, когда ты сделал что-то неправильно, это признак силы. Я думаю, они с радостью это сделают», — сказал Тапаев.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором несколько уроженцев Чечни со смехом помыли ботинки в источнике со святой водой при православном храме в Калининграде.