Путин устранил центр управления в кризисных ситуациях
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Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях.
«Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 23 октября 2008 г. №1515 «О федеральном государственном учреждении «Национальный центр управления в кризисных ситуациях», — говорится в документе.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Центр был органом повседневного управления Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).