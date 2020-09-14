Протестующие у Рады требуют создать ВСК по задержанным в Минске россиянам

В здания Верховной рады Украины в Киеве протестующие требуют сформировать Временную следственную комиссию (ВСК) по 33 задержанным в Минске гражданам России. Об этом сообщил телеканал «Прямой».

Участники акции протеста принесли флаги партий «Национальный корпус», «Демократична сокира» и «Европейская солидарность». Они скандируют «ВСК» и «Импичмент».

«Вместо того, чтобы посадить «вагнеровцев» в украинскую тюрьму, их отпустили в РФ. Многолетняя работа наших спецслужб была разрушена», — заявили представители «Европейской солидарности».

По их словам, украинская власть разыскивает тех, кто рассказывает правду, вместо того, чтобы гоняться за «кротами».

Ранее Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии россиян.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

14 августа Минск передал задержанных российской стороне.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Задержание россиян в Минске: какую роль сыграло ЦРУ

— Источник: сотрудники ЦРУ стояли за провокацией с 33 россиянами под Минском

— К задержанию 33 россиян в Минске причастны несколько иностранных спецслужб