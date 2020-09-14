МВД предложило выдавать иностранцам ID-карты для идентификации личности

МВД выступило с предложением, согласно которому для иностранцев будут выпускаться специальных ID-карты со всеми персональными данными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект.

Соответствующая мера будет касаться тех иностранных граждан, которые получили статус «долгосрочно пребывающих на территории России».

Для получения данного электронного информационного носителя необходимо подать заявление. В рамках процедуры получения ID-карты, иностранные граждане обязаны пройти медицинское освидетельствование, дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

Все выданные ID-карты будут действовать в течение срока не более 10 лет. Мигрантов, приезжающих на территорию России до 90 суток, освободяд от необходимости получения ID-карты.

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