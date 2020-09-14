В Бразилии за сутки выявлено почти 15 тысяч случаев заражения COVID-19

за сутки положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили почти 15 тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего за время пандемии медики установили 4 330 455 случаев заражения коронавирусом. При этом излечились от заболевания 3,57 млн граждан страны.

Кроме того, за сутки от COVID-19 скончались еще 415 пациентов. Общее число летальных исходов возросло до 131 625 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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