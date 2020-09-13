Во Франции за сутки коронавирусом заразились больше семи тысяч человек

Во Франции за сутки коронавирусом заразились 7 183 человека, пишет французское санитарное агентство Santé Publique.

Накануне врачи зафиксировали рекордный суточный прирост — 10,5 тысячи заражений.

Всего в стране заразились 381 тыс., выздоровели 90 тыс., погибли почти 31 тыс. пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 29 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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