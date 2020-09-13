Минздрав назвал число находящихся на лечении в стационарах РФ пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в России, которые на сегодняшний день находятся в российских медицинских учреждениях.

По его словам, в общей сложности таких пациентов более 90 тысяч. Притом он отметил работу медиков, сказав, что они научились управлять инфекцией значительно лучше, чем на начальном этапе.

«Мы должны в первую очередь помнить, что заболеваемость в Российской Федерации еще имеет место», — сказал он в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Всего в России проведено 40,6 млн тестов на выявление инфекции, обнаружено более 1 млн заболевших, 876,2 тыс. выздоровевших и 18,5 тыс. смертей.

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