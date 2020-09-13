В Нью-Мексико мужчина открыл стрельбу по полицейскому

В американском штате Нью-Мексико 28-летний мужчина открыл стрельбу по сотруднику транспортной полиции, сообщила телекомпания CNN.

Отмечается, что сотрудница полиции остановила машину, которую вел 28-летний Роберт Нельсон. Когда женщина подошла к автомобилю, мужчина, целясь ей в голову, открыл стрельбу. Полицейский открыла ответный огонь, после чего нарушитель попытался скрыться.

Наряды полиции начали погоню и задержали мужчину. Ему предъявили обвинения в попытке убийства, нападении на сотрудника правоохранительных органов с отягчающими обстоятельствами, стрельбе из транспортного средства, а также оказании сопротивления.

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