В Нью-Мексико мужчина открыл стрельбу по полицейскому
В американском штате Нью-Мексико 28-летний мужчина открыл стрельбу по сотруднику транспортной полиции, сообщила телекомпания CNN.
Отмечается, что сотрудница полиции остановила машину, которую вел 28-летний Роберт Нельсон. Когда женщина подошла к автомобилю, мужчина, целясь ей в голову, открыл стрельбу. Полицейский открыла ответный огонь, после чего нарушитель попытался скрыться.
Наряды полиции начали погоню и задержали мужчину. Ему предъявили обвинения в попытке убийства, нападении на сотрудника правоохранительных органов с отягчающими обстоятельствами, стрельбе из транспортного средства, а также оказании сопротивления.
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