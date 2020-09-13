На Украине переложили на Россию вопрос обеспечения водой жителей Крыма

В представительстве президента Украины в Крыму заявили, что вопрос обеспечения водой жителей Крыма возлагается на Российскую Федерацию, передает 112.ua.

Как отметили в представительстве, обеспечение водоснабжением Крыма является довольно дорогостоящим мероприятием для российской стороны, поэтому она якобы пытается привлечь Украину к восстановлению водоснабжения на полуострове. В этом заявлении украинская сторона ссылается на нормы международного гуманитарного права (ч.1 ст.55 четвертой Женевской конвенции о том, что «государство-оккупант обязано с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания, медицинскими материалами и другими припасами»).

«Украина не должна решать проблемы, которые встают перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины», — добавили в представительстве.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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