В Уфе неизвестный кинул коктейль Молотова в магазин

В Уфе ночью 10 сентября неизвестный кинул коктейль Молотова в магазин, пишет «КП-Уфа» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утром в полицию обратилась владелица помещения. По ее словам, инцидент произошел в три часа ночи. Из-за брошенного коктейля вспыхнул пожар, охвативший два помещения. Внутри никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Криминалисты изъяли на экспертизу осколки стеклянной бутылки, зажигалку и записи с камер видеонаблюдения.

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