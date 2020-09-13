В Минске на протестах задержали больше 400 человек

В Минске на протестах 13 августа правоохранители задержали больше 400 человек, сообщило МВД Белоруссии.

«В различных районах столицы задержаны более 400 человек», — говорится в сообщении.

Как пишет ведомство, пострадавших нет.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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