Массовые вбросы фейков зафиксированы во время выборов в России
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Министерство внутренних дел зафиксировало массированные вбросы дезинформации во время региональных выборов. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Александр Горовой, цитирует его ТАСС.
По его словам, фейки публиковались в соцсетях и средствах массовой информации.
«Мы четко видим массированные вбросы для последующей раскрутки в соцсетях и СМИ», — сказал Горовой.
13 сентября в России проходит единый день голосования. В частности, в 20 регионах выбирают губернаторов, а в 11 проходят выборы в законодательные собрания.
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