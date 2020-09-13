Массовые вбросы фейков зафиксированы во время выборов в России

Министерство внутренних дел зафиксировало массированные вбросы дезинформации во время региональных выборов. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Александр Горовой, цитирует его ТАСС.

По его словам, фейки публиковались в соцсетях и средствах массовой информации.

«Мы четко видим массированные вбросы для последующей раскрутки в соцсетях и СМИ», — сказал Горовой.

13 сентября в России проходит единый день голосования. В частности, в 20 регионах выбирают губернаторов, а в 11 проходят выборы в законодательные собрания.

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