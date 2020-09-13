В Монреале при перестрелке пострадал полицейский

В канадском Монреале произошла стрельба, из-за чего пять человек, включая полицейского, получили ранения, сообщает CTV.news.

Отмечается, что ночью полицейские прибыли на вызов к старому порту и были вовлечены в перестрелку. Из-за этого пострадали один полицейский, стрелявший и еще три человека.

Правоохранители проводят расследование. Другие детали не уточняются.

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