В Монреале при перестрелке пострадал полицейский
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В канадском Монреале произошла стрельба, из-за чего пять человек, включая полицейского, получили ранения, сообщает CTV.news.
Отмечается, что ночью полицейские прибыли на вызов к старому порту и были вовлечены в перестрелку. Из-за этого пострадали один полицейский, стрелявший и еще три человека.
Правоохранители проводят расследование. Другие детали не уточняются.
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