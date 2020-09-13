Бастрыкин поручил провести проверку после пожара в доме на Кубани

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по факту пожара в жилом доме в Краснодаре, сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующее поручение Бастрыкин дал руководителю регионального управления СК.

По данным СК, причиной пожара в многоквартирном жилом доме в городе Краснодаре могла стать неисправная проводка. Кроме того, есть информация, что дом мог быть построен с нарушениями строительных норм.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в доме в Краснодаре полностью выгорели 54 квартиры. Из здания были эвакуированы около 300 человек, их разместили в одной из местных школ. Никто из жильцов дома не погиб и не пострадал. Из-за инцидента ГУ МЧС по Краснодарскому краю было переведено в режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожара привлекали более 200 человек и 60 единиц техники.

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