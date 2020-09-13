Протестующие атаковали ударившего женщину майора милиции в Белоруссии

В белорусском Жодино майор милиции ударил женщину в лицо с такой силой, что она упала. После этого его атаковали другие протестующие, передает Telegram-канал TUT.BY.

Милиционер поднял руку на женщину во время словесной перепалки горожан с силовиками. После того, как он ударил женщину, на него набросились демонстранты. Спустя минуту майора отвели в микроавтобус без номеров.

Ранее сообщалось, что в Минске у поселка «Дрозды», где живут чиновники, раздались предупредительные выстрелы в адрес участников несанкционированного марша оппозиции.

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