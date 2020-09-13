В Минске протестующие подошли к резиденции Лукашенко

Многотысячная толпа участников несанкционированного марша оппозиции подошла вплотную к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет РИА «Новости».

Толпа выкрикивает лозунги, требуя ухода Лукашенко в отставку. Правоохранители пока не реагируют на происходящее.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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