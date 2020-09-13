Вылетевший из Екатеринбурга в Москву самолет вернулся из-за неисправности

Самолет, который вылетел из Екатеринбурга в Москву, был вынужден срочно вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности, сообщает РБК.

Как отмечается, после взлета командир лайнера заметил техническую неисправность и решил вернуться.

Для выполнения рейса будет предоставлен резервный борт. В настоящее время пассажиры ожидают вылета.

Компания-перевозчик не уточнила, какую именно техническую неисправность обнаружили во время полета.

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